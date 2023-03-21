حامل كأس العالم النجم الأرجنتيني "ميسي" يقترب من الهلال السعودي أكثر

وجاء في حساب "الميدان": ميسي ما بين الهلال والاتحاد حسم الأمر للأول لثلاث سنوات، وتأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان للاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير، عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم.