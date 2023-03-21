حامل كأس العالم النجم الأرجنتيني "ميسي" يقترب من الهلال السعودي أكثر

قال حساب "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة اليوم السعودية، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: إن النجم الأرجنتيني لاعب باريس سان جيرمان وحامل كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، "ليونيل ميسي"؛ بات قريبًا من التوقيع للهلال السعودي.
وجاء في حساب "الميدان": ميسي ما بين الهلال والاتحاد حسم الأمر للأول لثلاث سنوات، وتأكد هذا القرار بعد صافرات الاستهجان للاعب في المباريات الأخيرة لفريقه الحالي الباريسي من قبل الجماهير، عندما علموا برحيله وعدم موافقته للتجديد معهم.
كما أن الناقد الرياضي لبرنامج "أكشن مع وليد"، أحمد الفهيد، قال لجماهير الهلال، أمس الاثنين، من خلال البرنامج المباشر: "أقول للهلاليين: جهزوا البشوت احتفالًا بالتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي"؛ دلالة على اقتراب الإعلان الرسمي والتوقيع مع النجم "ميسي".