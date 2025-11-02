28 نوفمبر الجاري ينطلق دور ربع نهائي كأس الملك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026.
ونشر الحساب الرسمي للبطولة، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، الجدول الزمني للمواجهات الأربع ضمن دور الثمانية من المسابقة، التي ستقام يومي 28 و29 من نوفمبر الجاري.
ويشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية تجمع بين:
الخلود × الخليج (على ملعب نادي الحزم بالرس).
الاتحاد × الشباب (على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة).
الهلال × الفتح (على ملعب المملكة أرينا في الرياض).
الأهلي × القادسية (على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة).