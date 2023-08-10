ختام منافسات بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية

اختتمت اليوم الخميس، منافسات بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية التي أُقيمت في "الرياض" بمشاركة 16 منتخبًا و154 رياضيًا ورياضية تنافسوا على مدار ثلاثة أيام، إذ تعد هذه البطولة هي الأولى على مستوى الخليج العربي، وإحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.