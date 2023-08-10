ختام منافسات بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية

اختتمت اليوم الخميس، منافسات بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية التي أُقيمت في "الرياض" بمشاركة 16 منتخبًا و154 رياضيًا ورياضية تنافسوا على مدار ثلاثة أيام، إذ تعد هذه البطولة هي الأولى على مستوى الخليج العربي، وإحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.
وشهدت البطولة نجاحًا كبيرًا وتنافسًا مثيرًا في فئات الفردي والزوجي والزوجي المختلط في مواجهات حبست الأنفاس خلال المباريات التي أُقيمت على فترتين صباحية ومسائية بحضور عددٍ من رؤساء وممثلي الاتحادات الدولية والقارية.
وقدمت البطولة فرصة للمنتخبات المشاركة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط الرياضية بين الرياضيين والبلدان المشاركة، كما تعد هذه البطولة خطوة مهمة نحو تعزيز رياضة كرة الطاولة البارالمبية على مستوى الخليج العربي، والتي تهدف إلى دعم هذه الفئة التي لم تمنعهم الظروف الصحية نحو الصعود للمنصات والتتويج بالميداليات الملونة.
وأكدت المملكة العربية السعودية قدرتها على مواصلة الإبداع والنجاح في استضافة البطولات العالمية والدولية والقارية، حيث تعد هذه البطولة واحدة من أكبر البطولات على مستوى الاتحاد الدولي للعبة، والتي فتحت المجال لتمكين شباب وشابات الوطن للاحتكاك وكسب الخبرات في المجالين الإداري والتنظيمي.