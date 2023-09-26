رياضة

الليلة يُسدل الستار على مباريات دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة في مواجهة العروبة والفتح أمام الأخدود

كأس خادم الحرمين الشريفين
كأس خادم الحرمين الشريفين

تُختتم اليوم الأربعاء باقي مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي:

العروبة - الوحدة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي العروبة.

الفتح - الأخدود

يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

أبها - هجر

يواجه أبها فريق هجر في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

الخليج - العدالة

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين

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