الليلة يُسدل الستار على مباريات دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة في مواجهة العروبة والفتح أمام الأخدود

تُختتم اليوم الأربعاء باقي مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إذ تُقام 4 مباريات على النحو الآتي:
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي العروبة.
يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
يواجه أبها فريق هجر في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.