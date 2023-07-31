قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.. البرازيلي "فابينيو" اتحادي لثلاثة مواسم

وأضاف البيان: "ويأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليًّا ودوليًّا".