قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.. البرازيلي "فابينيو" اتحادي لثلاثة مواسم

أعلن نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين تعاقده رسميًّا مع البرازيلي فابينيو لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي بعد إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة.
وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب البرازيلي فابينيو قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم".
وأضاف البيان: "ويأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليًّا ودوليًّا".