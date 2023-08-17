"رونالدو" وتوالت المفاجآت.. "5 صفقات سعودية أبهرت العالم".. أساطير في دوري روشن

ألقت صحيفة sportslens الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على انتقالات الدوري السعودي التي وصفتها بالخيالية.
وتحت عنوان "5 انتقالات سعودية هزّت العالم"، قالت الصحيفة: إن دوري روشن بات واحداً من أقوى الدوريات في العالم، وإنه بات محط أنظار أساطير اللعبة.
وقالت الصحيفة: إنه في يناير 2023 اهتز العالم عندما تم الإعلان عن انتقال رونالدو للنصر، وبعد انتقال رونالدو توالت المفاجآت حيث لحقه عدد من الأساطير كان آخرهم نيمار دا سيلفا الذي انتقل للهلال.
وحددت الصحيفة الإنجليزية الخمس صفقات كالتالي:
1- انتقال فابينهو للاتحاد؛ حيث قالت إنه تكلف نحو 47 مليون دولار، وإن اللاعب سيحصل أسبوعياً على ما يقرب من 880 ألف دولار.
2- انتقال رياض محرز للأهلي والذي تكلف نحو 38.2 مليون دولار، وأن اللاعب سيحصل على ما يقرب من 57 مليون دولار راتب سنوي.
3- انتقال كريم بنزيما للاتحاد؛ حيث قالت الصحيفة إن اللاعب سيحصل على راتب سنوي يصل لما يقارب 220 مليون دولار.
4- انتقال نيمار للهلال؛ حيث قالت الصحيفة إن اللاعب سيحصل على ما يقرب من 175.4 مليون دولار في العام.
5- انتقال رونالدو للنصر؛ حيث قالت الصحيفة إن اللاعب سيحصل على ما يقرب من 225.6 مليون دولار في الموسم.