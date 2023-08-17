"رونالدو" وتوالت المفاجآت.. "5 صفقات سعودية أبهرت العالم".. أساطير في دوري روشن

وقالت الصحيفة: إنه في يناير 2023 اهتز العالم عندما تم الإعلان عن انتقال رونالدو للنصر، وبعد انتقال رونالدو توالت المفاجآت حيث لحقه عدد من الأساطير كان آخرهم نيمار دا سيلفا الذي انتقل للهلال.