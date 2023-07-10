تحت شعار "حرّك عالمك".. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق الحملة التوعوية المجتمعية

ويعمل اتحاد الرياضة للجميع على العديد من الحملات التوعوية للوصول لجميع شرائح المجتمع ومن ضمنها حملة #حرّك_عالمك في إطار المنظومة الرياضية المجتمعية، لتحقيق حياة أكثر صحية وحيوية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة للواقع الافتراضي لطرح بدائل مناسبة لممارسة النشاط البدني، ورفع نسبة المشاركة والتفاعل الاجتماعي في مختلف الظروف والأجواء بشكل منتظم، وزيادة نسبة مستويات النشاط البدني بين شرائح المجتمع ليصبح أكثر استجابة للتفاعل مع متطلبات الرياضة المجتمعية, إذ يسعى الاتحاد إلى توفير الروابط الإلكترونية والتطبيقات التقنية اللازمة لتشجيع الأفراد لزيارة تطبيقه والاستفادة من الخدمات والمعلومات المتاحة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيعمل التطبيق عند استخدامه على احتساب وتسجيل عدد خطوات المستخدم بما يتيح له استخلاص أهمية المشاركة وتحقيق الفائدة المرجوة القائمة على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً, وذلك في إطار عمل اتحاد الرياضة بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في إنجاح المبادرات والحملات التوعوية التي يطلقها، سعياً نحو إلهام وتعزيز أسلوب حياة صحي لجميع أفراد المجتمع وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.