بحضور "ابن جلوي".. الرئيس الفرنسي يفتتح ألعاب باريس البارالمبية 2024

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، دورة الألعاب البارالمبية الصيفية السابعة عشرة، في العاصمة الفرنسية باريس والتي تستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وعددٍ من مسؤولي الرياضة البارالمبية في مختلف دول العالم.