بحضور "ابن جلوي".. الرئيس الفرنسي يفتتح ألعاب باريس البارالمبية 2024

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، دورة الألعاب البارالمبية الصيفية السابعة عشرة، في العاصمة الفرنسية باريس والتي تستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وعددٍ من مسؤولي الرياضة البارالمبية في مختلف دول العالم.
وأُقيم الحفل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البارالمبية خارج الملاعب، في ساحة الكونكورد بحضور أكثر من 60 ألف مشجع، على غرار افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي اختتمت أخيرًا، كما بث الحفل عبر ست شاشات عملاقة، لمتابعة الحدث بأكمله في كل منطقة استقبال عامة.
وحمل عبد الرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، وغالية العنزي لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، العلم السعودي، خلال استعراض الوفود الرياضية المشاركة في المحفل البارالمبي، والتي بلغت أكثر من 4400 رياضي من 184 بلدًا.
وثمّن القرشي لحظات حمل العلم السعودي في هذا المحفل الكبير، معتبرًا إياه بأنه لحظات لا تُنسى مع زميلته غالية العنزي التي أكدت أنه حلم كبير تحقق، متمنية تحقيق الحلم الأكبر بتحقيق الميداليات مع زملائها اللاعبين وزميلتها اللاعبة سارة الجمعة.
وتضمن الحفل فقرات موسيقية ولوحات فنية متنوعة، وعروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى فقرات تحاكي ثقافة وتاريخ الحضارة الفرنسية.