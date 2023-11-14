"محرز" لصحيفة "ليكيب": سعيد بتواجدي بالسعودية.. هنا يمكنني حماية عائلتي

وتحدث محرز عن الدوري السعودي قائلًا: "مستوى الدوري السعودي ليس سيئًا، ولا أزال أكتشف البطولة السعودية حتى الآن؛ فهم يستثمرون للتعاقد مع أفضل اللاعبين، هناك بالتأكيد الجودة، وأعتقد أنها مجرد البداية، ولا أقارنها بالدوري الإنجليزي، فقريبًا يمكن أن يكون الدوري السعودي من بين أفضل بطولات في العالم".