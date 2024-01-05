وزير الرياضة يُرحِّب بالمشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار

رحَّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بجميع المشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يأتي بدعم من قِبل القيادة الرشيدة.