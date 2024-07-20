الشباب يعلن رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش

أعلن نادي الشباب توصُّله إلى اتفاق مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفَيْن بالتراضي".
وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وكان نادي الشباب قد أعلن في يناير الماضي تعاقده مع لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش (35 عامًا) لمدة عام ونصف العام قادمًا من إشبيلية الإسباني.
ولعب راكيتيتش بقميص الشباب 8 مباريات فقط، وسجل هدفًا، وصنع مثله، منذ انضمامه للفريق السعودي في يناير الماضي.