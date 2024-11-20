مدرب الهلال يتخذ قراراً حاسماً بشأن أجانب الفريق بالشتوية المقبلة .. تعرف عليه

اتخذ البرتغالي " خيسوس "مدرب الهلال قراراً حاسماً بشأن مستقبل أجانب الفريق، بالفترة الشتوية المقبلة .
وبحسب صحيفة "UOL"، فإن "خيسوس " قرر استمرار جميع أجانب الفريق ،حيث إنه لا يفكر البرتغالي في إخراج أجنبي من المسجلين في الدوري السعودي، لذا قد تكون مغادرة البرازيلي "نيمار" عن الفريق أمراً حتمياً.
وتابعت الصحيفة حديثها عن "نيمار" مؤكدة أن النادي السعودي يرى أن البرازيلي يمكن الاستغناء عنه، فقد أصبح لديه الكثير من الشكوك حول الحالة الطبية والبدنية لاستمرار اللاعب مع الفريق للأشهر الستة المتبقية من الموسم.
وأشارت إلى أن الهلال سيوافق على ترك" نيمار" ، لكن الصندوق السيادي هو من سيقرر الأمر ،فإذا كان الأمر يعتمد فقط على رغبة الهلال، فأمام "نيمار" طريق واضح للرحيل اعتبارًا من يناير، في حالة احتمال إنهاء العقد .
يذكر أن الهلال قد فكر قبل أشهر، في مقايضة رينان لودي لإفساح المجال لنيمار، ولكن الآن تم استبعاد هذه الفكرة، إذ أصبح الظهير الأيسر البرازيلي الآن أحد أبرز اللاعبين في الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن جميع الأجانب السبعة الآخرين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا كانوا أيضًا أساسيين بالنسبة لخيسوس وهم المغربي بونو (33)، البرتغالي جواو كانسيلو (30) وروبن نيفيز (27)، السنغالي كوليبالي (33) والصربي ميلينكوفيتش سافيتش (29) و ميتروفيتش (30)، وكذلك البرازيلي مالكوم (27).