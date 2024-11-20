مدرب الهلال يتخذ قراراً حاسماً بشأن أجانب الفريق بالشتوية المقبلة .. تعرف عليه

وأشارت إلى أن الهلال سيوافق على ترك" نيمار" ، لكن الصندوق السيادي هو من سيقرر الأمر ،فإذا كان الأمر يعتمد فقط على رغبة الهلال، فأمام "نيمار" طريق واضح للرحيل اعتبارًا من يناير، في حالة احتمال إنهاء العقد .