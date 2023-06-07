رياضة
مركز التحكيم الرياضي يعتمد انضمام خمسة محكّمين جدد
اعتمد مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي، برئاسة الدكتور محمد بن ناصر باصم، انضمام (5) محكّمين جدد لقائمة المحكّمين المعتمدة لدى المركز، الذين يبلغ عددهم (21) محكّمًا.
وضمت قائمة المحكّمين الجديدة 4 محكّمين من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS).
وبيَّن رئيس مجلس الإدارة، د. محمد باصم، أن اعتماد قائمة المحكمين الجدد لدى المركز تأتي من أجل إتاحة الفرص كافة لأطراف النزاع للاختيار من قائمة المحكّمين المعتمدة لدى المركز، الذين لهم رصيد وافر من الخبرات في جوانب القوانين الرياضية المحلية والدولية.
وأوضح أن قوائم المحكّمين المعتمدة ستسهم في تعزيز أنشطة المركز باعتباره الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم والوساطة بين الأطراف الرياضية المعنية.