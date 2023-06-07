مركز التحكيم الرياضي يعتمد انضمام خمسة محكّمين جدد

وبيَّن رئيس مجلس الإدارة، د. محمد باصم، أن اعتماد قائمة المحكمين الجدد لدى المركز تأتي من أجل إتاحة الفرص كافة لأطراف النزاع للاختيار من قائمة المحكّمين المعتمدة لدى المركز، الذين لهم رصيد وافر من الخبرات في جوانب القوانين الرياضية المحلية والدولية.