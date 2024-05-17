الهلال يقف أمام تحدٍّ جديد ويقترب من معادلة رقم شبابي

ويتربّع الأهلي في سلسلة عدم الخسارة بـ51 مباراة خالية من الخسائر، ابتدأها بالفوز على الاتحاد 2-1، وتوقفت عند الخسارة من نجران بالنتيجة نفسها، في فترة زادت عن العامين "763 يومًا"، منذ يناير 2014 حتى فبراير 2016، محققًا عبرها 33 انتصارًا و18 تعادلًا.