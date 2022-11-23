"يثير شهيتنا".. مدرب المغرب: فوز السعودية يلهمنا في مواجهة كرواتيا

وأضاف أنه "إذا لم تسمح لنا كرواتيا بالاستحواذ على الكرة بالكامل غدًا (الأربعاء)، حسنًا؛ فنحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء جدًّا في الدفاع. إذا قرروا منحنا وقت اللعب هذا، فنحن بحاجة إلى معرفة بالضبط ما سنفعله مع الكرة عندما نحصل عليها".