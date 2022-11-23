"يثير شهيتنا".. مدرب المغرب: فوز السعودية يلهمنا في مواجهة كرواتيا

أكد، وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أن المفاجأة المذهلة للسعودية بفوزها على الأرجنتين، المرشحة لكأس العالم؛ رفعت من حماس لاعبيه، وشجعته لتحقيق إنجاز مماثل عندما يواجه كرواتيا في أول مباراة بالمجموعة السادسة، اليوم الأربعاء.
وفاز الأخضر السعودي، صاحب المركز الثاني في الترتيب على كأس العالم، بقيادة مدرب المغرب السابق، هيرفي رينارد، على الأرجنتين 2- 1 بقيادة، ليونيل ميسي؛ ليحقق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ البطولة.
ويتأخر المغرب 10 مراكز عن كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018، في التصنيف العالمي، وقال "الركراكي" إن الطريقة التي تَفَوّق بها السعوديون على الأرجنتين ألهمت منتخبه.
وحسب وكالة "رويترز"، قال الركراكي، في مؤتمر صحفي: "لقد شاهدت مباراة السعودية في وقت سابق؛ استحواذ 31%، وكان لديهم ثلاث تسديدات على المرمى؛ لكنهم فازوا على الأرجنتين، على أفضل لاعب في التاريخ".
وأضاف أنه "إذا لم تسمح لنا كرواتيا بالاستحواذ على الكرة بالكامل غدًا (الأربعاء)، حسنًا؛ فنحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء جدًّا في الدفاع. إذا قرروا منحنا وقت اللعب هذا، فنحن بحاجة إلى معرفة بالضبط ما سنفعله مع الكرة عندما نحصل عليها".
وساعد رينارد في إعادة بناء المنتخب المغربي؛ حيث قاده إلى مونديال روسيا قبل أربع سنوات في أول ظهور له في البطولة منذ 1998.
وقدّم الركراكي التهنئة لرينارد بالفوز، وقال إنه يتطلع للسير على خطاه.
وأضاف الركراكي أن "هذا يغير الأمور على الساحة الدولية، لأن كرة القدم في الواقع ملك للجميع".
وقال: "لديك تصنيفات فيفا؛ لكن يجب أن تحترم جميع لاعبي كرة القدم والبطولات والدوريات".
وأوضح الركراكي أنه "بالنسبة لمدرب مثلي، أريد أن أسير على خطاه (رينارد). أتمنى أن يكون قد فتح الباب لنا. لقد أظهر لنا ما يمكننا القيام به، وآمل أن نكون قادرين على الشعور بنفس شعور السعودية".
وقال قائد المنتخب المغربي، رومان سايس: إن الفوز السعودي "أثبت مرة أخرى أن كل شيء ممكن في كرة القدم".
وأضاف الركراكي أنه "عندما ترى النتيجة التي تمكنت (السعودية) من تحقيقها ضد أحد المرشحين المفضلين؛ فإنها تجعل إبداعاتك تتدفق".. وقال: "إنه يثير شهيتنا".
وأكد أنه "إذا كنت قادرًا على وضع المكونات في المزيج؛ فيمكنك التغلب على أي شخص. هذا بالضبط ما فعله رينارد. لقد فتح هذا الباب لنا، والأمر متروك لنا لنتتبع خطواتهم غدًا".