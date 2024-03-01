تزيَّن ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض بألوان الهوية الرسمية لملف ترشح السعودية 2034 لاستضافة كأس العالم FIFA™️.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم صورًا لملعب يتزين بصور ملف الترشح، وعلق عليها: "ملعب المملكة أرينا يتزين بألوان الهوية الرسمية لملف #ترشح_السعودية 2034 لاستضافة كأس العالم FIFA™️".
واستضاف ملعب "المملكة أرينا" مساء اليوم الجمعة قمة مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، التي جمعت الهلال وضيفه الاتحاد، وانتهت بفوز أزرق العاصمة (3-1).
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اليوم إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم ™FIFA 2034، التي تحمل شعار "معًا ننمو" (Growing Together). وتم الكشف عن الهوية البصرية، والشعار اللفظي الخاص بملف الترشح، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي (Saudi2034bid.com).
ويأتي هذا الإطلاق بعد إعلان السعودية في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وعقب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
ويشمل ملف ترشح السعودية ثلاث ركائز رئيسية، هي: "معًا لتنمية القدرات البشرية"، "معًا لتنمية كرة القدم" و"معًا لتنمية جسور التواصل". فيما يهدف شعار "معًا ننمو" إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع السعودية وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميًّا.