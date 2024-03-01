ملعب "المملكة أرينا" يتزين بألوان الهوية الرسمية لملف ترشح السعودية 2034 لاستضافة كأس العالم

ويشمل ملف ترشح السعودية ثلاث ركائز رئيسية، هي: "معًا لتنمية القدرات البشرية"، "معًا لتنمية كرة القدم" و"معًا لتنمية جسور التواصل". فيما يهدف شعار "معًا ننمو" إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع السعودية وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميًّا.