ستظل في ذاكرة المدافع لفترة طويلة.. شاهد "ميسي" يتلاعب بمدافع منتخب بيرو

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على بيرو بتسجيله الهدفين اللذين انتهت بهما المباراة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.