3 نجوم يرحلون عن "الريدز".. أسطورة ليفربول يتوقع انتقال محمد صلاح للسعودية هذا الصيف

وأضاف سونيس: "أعتقد أن صلاح، لن يبقى، وسينتقل للعب بالدوري السعودي، لأنني أعتقد أنه ستكون هناك جاذبية كبيرة له هناك، كمصري ومسلم، إضافة إلى كسب أموال فلكية للسنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في المملكة العربية السعودية".