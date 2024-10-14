3 نجوم يرحلون عن "الريدز".. أسطورة ليفربول يتوقع انتقال محمد صلاح للسعودية هذا الصيف

توقع الاسكتلندي جرايم سونيس؛ أسطورة ليفربول السابق خسارة النادي الإنجليزي ثلاثة نجوم بالفريق، خلال الموسم المقبل.
وقال جرايم سونيس؛ فى تصريحات لصحيفة ديلي ميل نقلها موقع "metro" :"لن أُفاجأ إذا رحل المهاجم المصري محمد صلاح، والإنجليزى ترينت ألكسندر أرنولد، والهولندي فيرجيل فان دايك، عن ليفربول في الصيف المقبل".
وأضاف سونيس: "أعتقد أن صلاح، لن يبقى، وسينتقل للعب بالدوري السعودي، لأنني أعتقد أنه ستكون هناك جاذبية كبيرة له هناك، كمصري ومسلم، إضافة إلى كسب أموال فلكية للسنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في المملكة العربية السعودية".
ودخل صلاح وألكسندر أرنولد وفيرجيل فان ديك جميعهم الأشهر الـ12 الأخيرة من صفقاتهم في ليفربول، ولم تتم مناقشة تجديد عقودهم حتى الآن، مما يعني أنهم سيكونون أحراراً في التحدث إلى أندية أخرى اعتباراً من الأول من يناير.
وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، لكن كان هناك ضغوطٌ على مجلس إدارة ليفربول في وقت سابق من الموسم للإبقاء على اللاعب، مشيراً إلى أن هذه ستكون سنته الأخيرة في النادي.
وظهر ألكسندر أرنولد كهداف لريال مدريد، الذي يحرص على جلب نجم إنجلترا إلى الدوري الاسباني والسماح له بالتعاون مع اللعب جوار صديقه المقرّب جود بيلينجهام.
واعترف أسطورة ليفربول بأن "الجماهير لديها قلق بشأن رحيل ثلاثي الفريق، الذين أثبتوا أنفسهم حقاً بمرور الوقت، لكن أؤكد لكم أن إدارة ليفربول تحدثت مع ممثليهم، وسننتظر لنعرف ما سيفعله هؤلاء اللاعبون في المستقبل ".
وتابع: "أتوقع أن الثلاثة قد اتخذوا قرارهم بشأن خططهم بعد هذا الموسم، ويبدو أن ترينت لديه علاقة مع بيلينجهام في ريال مدريد.
يُذكر أن محمد صلاح أصبح أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق منذ انضمامه إلى الريدز في عام 2017، حيث سجّل 217 هدفاً في 359 مباراة، وساعد النادي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.