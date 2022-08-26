مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية عن مجموعات متباينة.
وأوقعت قرعة دور المجموعات لليوروبا ليغ أرسنال الإنكليزي في المجموعة الأولى مع أيندهوفن الهولندي وبودوغليمت النرويجي وزيوريخ السويسري، فيما سيواجه مواطنه العريق مانشستر يونايتد ريال سوسييداد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا القبرصي ضمن المجموعة الخامسة.
أما روما، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فقد حل في المجموعة الثالثة رفقة لودوغوريتس البلغاري، ريال بيتيس الإسباني وهلسنكي الفنلندي.
المجموعة الأولى: أرسنال (إنكلترا) - بي اس في أيندهوفن (هولندا) - بودوغليمت (النرويج) - زيوريخ (سويسرا).
المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا) - رين (فرنسا) - فنربهتشه (تركيا) - آيك لارناكا (قبرص).
المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا) - لودوغوريتس رازغراد (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - هيلسنكي (فنلندا).
المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال) - مالمو (السويد) - أونيون بيرلين (ألمانيا) - أونيون سان جيلواز (بلجيكا).
المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) - أومونيا (قبرص).
المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا) - فينورد (هولندا) - ميتيلاند (الدنمارك) - شتورم غراتس (النمسا).
المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان) - كاراباخ (أذربيجان) - فرايبورغ (ألمانيا) -نانت (فرنسا).
المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا) - موناكو (فرنسا) - فيرينتسفاروشي (المجر) - طرابزون سبور (تركيا).
فيما أفرزت قرعة دور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الثالثة من حيث الأهمية في أوروبا والتي سحبت اليوم الجمعة، عن مواجهات مقبولة للمرشحين فياريال ووست هام.
ووقع فياريال، بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2021 والذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، في مجموعة ثالثة تضم هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، أوستريا فيينا النمساوي، وليخ بوزنان البولندي.
أما وست هام، حامل لقب كأس الكؤوس الأوروبية القديمة في 1965، فوقع في المجموعة الثانية مع أف سي أس بي الروماني (ستيوا بوخارست سابقًا)، أندرلخت البلجيكي، وسيلكيبورغ الدنماركي.
- المجموعة الأولى: باشاك شهير (تركيا)، فيورنتينا (إيطاليا)، هارتس (اسكتلندا)، أر أف أس (لاتفيا)
- المجموعة الثانية: وست هام (إنجلترا)، أف سي أس بي (رومانيا)، أندرلخت (بلجيكا)، سيلكيبورغ (الدنمارك)
- المجموعة الثالثة: فياريال (إسبانيا)، هبوعيل بئر السبع (إسرائيل)، أوستريا فيينا (النمسا)، ليخ بوزنان (بولندا)
- المجموعة الرابعة: بارتيزان (صربيا)، كولن (ألمانيا)، نيس (فرنسا)، سلوفاتسكو (تشيكيا)
- المجموعة الخامسة: ألكمار (هولندا)، أبولون ليماسول (قبرص)، فادوتس (ليشتنشتاين)، دنيبرو-1 (أوكرانيا)
- المجموعة السادسة: خنت (بلجيكا)، مولده (النرويج)، شامروك روفرز (إيرلندا)، ديورغاردن (السويد)
- المجموعة السابعة: سلافيا براغ (التشيك)، كلوج (رومانيا)، سيفاسبور (تركيا)، بلقاني
كوسوفو)
- المجموعة الثامنة: بازل (سويسرا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)، جالغيريس فيلنيوس (ليتوانيا)، بيونيك (أرمينيا).
وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 سبتمبر و3 نوفمبر، ملحق دور الـ16 في 16 و23 فبراير، دور الـ16 في 9 و16 مارس، ربع النهائي في 13 و20 أبريل، نصف النهائي في 11 و18 مايو والنهائي في 7 يونيو في براغ.