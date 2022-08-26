مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي

وتقام مباريات دور المجموعات بين 8 سبتمبر و3 نوفمبر، ملحق دور الـ16 في 16 و23 فبراير، دور الـ16 في 9 و16 مارس، ربع النهائي في 13 و20 أبريل، نصف النهائي في 11 و18 مايو والنهائي في 7 يونيو في براغ.