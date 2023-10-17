لم يحقّق أي فوز مع "مانشيني" حتى الآن.. الأخضر يخسر ودية مالي

أهداف المباراة سجّلها "موسى دومبيا" في الدقيقة 13، قبل أن يضيف اللاعب "تراوري" الهدف الثاني في الدقيقة 43، وذلك قبل أن يعدّل النتيجة "سالم الدوسري" بهدف للصقور السعودية في الدقيقة 58.