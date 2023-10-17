لم يحقّق أي فوز مع "مانشيني" حتى الآن.. الأخضر يخسر ودية مالي

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراته الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على "ملعب بورتيماو" أمام منتخب مالي، ضمن استعدادات المنتخبين للمناسبات الدولية الرسمية القادمة.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن المرحلة الثالثة لاستعدادات الأخضر السعودي بفوز المنتخب المالي بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجّلها "موسى دومبيا" في الدقيقة 13، قبل أن يضيف اللاعب "تراوري" الهدف الثاني في الدقيقة 43، وذلك قبل أن يعدّل النتيجة "سالم الدوسري" بهدف للصقور السعودية في الدقيقة 58.
واختتم الأهداف في المباراة اللاعب "سينايوكو" بالهدف الثالث لمنتخب مالي في الدقيقة 70.
يذكر أن المنتخب السعودي لم يحقّق أي فوز في المباريات الأربع الودية التي خاضها منذ تولي الإيطالي "رويرتو مانشيني" القيادة الفنية.
وخسر الأخضر أول مباراتين تحت قيادة مانشيني أمام كوستاريكا، ثم كوريا الجنوبية على التوالي في فترة التوقف الدولي الماضية.
واكتفى الأخضر بالتعادل الإيجابي مع نيجيريا بهدفين لكل فريق في المباراة الماضية، قبل أن يتعثر من جديد أمام المنتخب المالي.