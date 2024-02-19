في إنجاز فروسي جديد.. الفارسان "المبطي" و"الدهامي" يتأهلان إلى كأس العالم لقفز الحواجز

وجاء تأهل المبطي والدهامي بعد خوض 7 جولات من الدوري العربي الخاصة بالشرق الأوسط حيث تصدر المبطي الترتيب بعد أن حقق 73 نقطة فيما حل في المركز الثاني الدهامي بـ53 نقطة.