اليابانى "تاكيفوسا كوبو" لاعب ريال سوسيداد على رادار "النصر"

وأشار ذات الموقع إلى أنّ القرار النهائي الآن أصبح للاعب الذي أبدى اهتمامًا بمواصلة مسيرته في أوروبا، وقد يكون وجود "كريستيانو رونالدو" بالفريق أحد أهم العناصر الرئيسية للحصول على هذا التوقيع.