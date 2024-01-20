اليابانى "تاكيفوسا كوبو" لاعب ريال سوسيداد على رادار "النصر"

يستهدف مسؤولو نادي النصر التعاقد مع الياباني "تاكيفوسا كوبو"، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق بالفترة المقبلة.
وذكر موقع "futbolfinanzas" أن النصر أحد أبرز الأندية التى أبدت اهتمامًا كبيرًا بضمّ لاعب ريال سوسيداد، وبالرغم من وجود شرط جزائي لإنهاء عقد كوبو يصل إلى "60" مليون يورو.
وأشار ذات الموقع إلى أنّ القرار النهائي الآن أصبح للاعب الذي أبدى اهتمامًا بمواصلة مسيرته في أوروبا، وقد يكون وجود "كريستيانو رونالدو" بالفريق أحد أهم العناصر الرئيسية للحصول على هذا التوقيع.
وانضمّ "تاكيفوسا كوبو" البالغ من العمر 22 عامًا، لصفوف ريال سوسيداد في 2022، ويلعب لصفوف المنتخب الياباني منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "60" مليون يورو.
وسبق للمهاجم اليابانى اللعبُ للعديد من الأندية؛ أبرزها: طوكيو، يوكوهاما إف مارينوس "إعارة"، ريال مدريد، ريال مايوركا "إعارة"، فياريال "إعارة"، خيتافي "إعارة".