عبر بوابة "فولهام" وبثلاثية.. "نيوكاسل" يعود لطريق الانتصارات

عاد فريق نيوكاسل يونايتد إلى طريق الانتصارات بفوزه 3-0 على فولهام اليوم السبت. وسجل الفائز ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، من بينها الهدف الأول عن طريق لويس مايلي البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أصبح أصغر لاعب في النادي يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان نيوكاسل قد خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، وخرج أيضًا من البطولات الأوروبية، لكنه بدا متحمسًا للمباراة التي لُعبت على أرضه، وحصل على تفوق مبكر عندما تم طرد راؤول خيمنيز بسبب تدخل ضد شون لونجستاف في الدقيقة الـ22.
وبعد الشوط الأول الذي خرج بالتعادل السلبي منح مايلي التقدم لنيوكاسل بعد انطلاقة فردية رائعة من برونو جيمارايش قبل أن يخترق أنتوني جوردون الدفاع مرة أخرى بعدها بسبع دقائق؛ ليسجل ميجيل ألميرون من محاولته.
وصنع برونو الهدف الثالث عندما أرسل تمريرة عرضية إلى دان بيرن عند القائم البعيد؛ ليسكنها المدافع في الشباك؛ ليتقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة، بينما تراجع فولهام إلى المركز الـ11 بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل.