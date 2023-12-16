عبر بوابة "فولهام" وبثلاثية.. "نيوكاسل" يعود لطريق الانتصارات

وكان نيوكاسل قد خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، وخرج أيضًا من البطولات الأوروبية، لكنه بدا متحمسًا للمباراة التي لُعبت على أرضه، وحصل على تفوق مبكر عندما تم طرد راؤول خيمنيز بسبب تدخل ضد شون لونجستاف في الدقيقة الـ22.