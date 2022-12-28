"أحمد الشمراني" لـ"سبق": الروح الرياضية حضرت في قمة النصر والهلال.. والشباب ضحية الاتحاد

قال الناقد الرياضي المعروف الإعلامي أحمد الشمراني في تصريح خاص لـ"سبق" إن قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بين النصر والهلال أوفت بالوعود، بالرغم من التعادل الإيجابي بين الطرفين 2/ 2.
وعن قمة الجولة العاشرة من دوري روشن، التي جمعت النصر وشقيقه الهلال على ملعب مرسول بارك، قال "الشمراني": كانت المتعة حاضرة في هذا اللقاء، وتُعد أفضل مباراة من بعد كأس العالم قطر حتى الآن.
وأضاف: "إذا كان الهلال خرج من اللقاء بنقطة فالحقيقة تقول إن النصر خسر نقطتين؛ إذ كان الأقرب للفوز، ولم يستغل ظروف الهلال في النقص".
وأشار "الشمراني" إلى الروح الرياضية التي حضرت بين لاعبي النصر والهلال في قمة "ديربي الرياض" معلقًا: "لاعبون كبار، تفرغوا للعب داخل الميدان خلال الـ 90 دقيقة، بعيدًا عن الصخب الإعلامي ومواقع السوشال ميديا قبل المباراة؛ لذا بدأ اللقاء وانتهى داخل إطار الروح الرياضية؛ فحضرت المتعة والإثارة والأهداف الأربعة".
وتابع "الشمراني": هداف الدوري البرازيلي "تاليسكا" بـ9 أهداف حتى الآن عمل كل شيء أمام الهلال: يدافع ويصنع ويسجل؛ لذا أرى أن النصر محظوظ بهذا اللاعب، بالرغم من مطاردة مهاجم الهلال "إيغالو" والاتحادي "حمدالله"، ولكل واحد منهما 6 أهداف، إلا أن حماس "تاليسكا" هو الأبرز.
وعن خسارة الشباب برباعية من الفتح قال "الشمراني": "نتيجة لخروج الشباب من بطولة الكأس أمام الاتحاد كانت ردة فعل الشباب سلبية في الدوري؛ إذ تلقى رباعية الفتح. وأنا ما زلت أستغرب اعتماد أبيض العاصمة على لاعب واحد في كل شيء، هو "بانيغا"؛ إذ يبقى السؤال: إلى متى؟
وعن صحوة الاتحاد، وحضوره في الكأس أمام الشباب، وثلاثية التعاون في الدوري في أسبوع، قال "الشمراني": ما زلت أراهن أن لقب الدوري بين الثلاثي (النصر، الاتحاد والهلال)، وقد يكون الاتحاد استفاد من أحداث ضياع اللقب الموسم الماضي في المنعطف الأخير؛ وبالتالي فإن صحوة الاتحاد طبيعية، بل من المتوقع أن يرتفع رتم الأداء في الجولات المقبلة.