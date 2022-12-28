"أحمد الشمراني" لـ"سبق": الروح الرياضية حضرت في قمة النصر والهلال.. والشباب ضحية الاتحاد

وعن صحوة الاتحاد، وحضوره في الكأس أمام الشباب، وثلاثية التعاون في الدوري في أسبوع، قال "الشمراني": ما زلت أراهن أن لقب الدوري بين الثلاثي (النصر، الاتحاد والهلال)، وقد يكون الاتحاد استفاد من أحداث ضياع اللقب الموسم الماضي في المنعطف الأخير؛ وبالتالي فإن صحوة الاتحاد طبيعية، بل من المتوقع أن يرتفع رتم الأداء في الجولات المقبلة.