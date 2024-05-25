غينيس للأبطال.. صحف ومواقع عالمية تتغنّى بحفل تتويج الهلال ببطولة الدوري

وأضافت الشبكة: "أقيم الاحتفال في الرياض، وحصل مدرب الهلال على شهادة جينيس؛ لتحطيمه وتسجيله رقمًا قياسيًّا جديدًا للنادي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم، بعد أن حقّق 34 انتصارًا متتاليًا مع الهلال".