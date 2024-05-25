غينيس للأبطال.. صحف ومواقع عالمية تتغنّى بحفل تتويج الهلال ببطولة الدوري

تغنّت صحف ومواقع عالمية بحفل تتويج الهلال ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتوّج "الأميرُ عبدالعزيز بن تركي الفيصل" وزير الرياضة، أمس الجمعة، ناديَ الهلال بالبطولة السعودية، خلال حفل خاص أقيم على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض.
وقالت صحيفة "Record": "توّج خورخي خيسوس ملك الحفلة، بين 18 ألف مشجع في المدرجات بالدوري السعودي، وتسلم الهلالُ كأسَ البطل السعودي، وشهادة غينيس للأرقام القياسية للانتصارات المتتالية".
وكتبت شبكة "CNN": "في حفل نظّمه نادي الهلال على ملعبه، حصل المدرب البرتغالي "خيسوس" على شهادة الإنجاز المذهل الذي حقّقه، وسط امتلاء الملعب بالجماهير.
وأضافت الشبكة: "أقيم الاحتفال في الرياض، وحصل مدرب الهلال على شهادة جينيس؛ لتحطيمه وتسجيله رقمًا قياسيًّا جديدًا للنادي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم، بعد أن حقّق 34 انتصارًا متتاليًا مع الهلال".
وعلّقت صحيفة "fotospor": "يواصل خيسوس، الذي جعل الهلال، أحد الفرق السعودية، بطل الدوري؛ صناعة التاريخ؛ فقد أبدى المدرب الذي تمت دعوته إلى المسرح في الاحتفال بالبطولة، سعادتَه بتسلم شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيقه 34 انتصارًا متتاليًا في المباريات الرسمية.