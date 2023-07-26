الهلال يبدأ التفاوض مع "مبابي".. قيمة الصفقة ستصل إلى 900 مليون

وينتهي تعاقد كيليان مبابي "24 عامًا" مع النادي الباريسي في صيف 2024؛ حيث رفض تجديد تعاقده لبعد هذا الموعد، وهو ما دفع إدارته ناديه لوضعه على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، للاستفادة من بيعه بدلًا من رحيله بالمجان في الصيف المقبل.