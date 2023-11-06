في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".. الخليج يواجه ماغديبورغ .. والنور يقابل أهلي مصر

تنطلق في الساعة الـ11:30 من صباح غدٍ الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" الـ (16)، التي تستضيفها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.
ويدشن "المستضيف" فريق الخليج السعودي أولى لقاءاته في البطولة أمام "حامل اللقب" فريق ماغديبورغ الألماني في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة الـ7:30 مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما يواجه فريق النور السعودي منافسه الأهلي المصري عند الساعة الـ4 عصراً، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح عند الساعة الـ6:30 مساءً، وسيتضمن عروضاً مرئية بالليزر، وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة، إضافة إلى دخول الفرق الـ(12) المشاركة في البطولة.
وتنطلق أولى مباريات البطولة بلقاء يجمع بين فريق النجمة البحريني "بطل آسيا" وفريق كيلسي البولندي "ممثل أوروبا" ضمن المجموعة الرابعة، ويلتقي بعدها مباشرة "بطل العرب" فريق الكويت الكويتي" أمام فريق سان فرناندو الأرجنتيني "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، عند الساعة الـ1:45 ظهراً ضمن المجموعة الثانية.