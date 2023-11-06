في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".. الخليج يواجه ماغديبورغ .. والنور يقابل أهلي مصر

تنطلق في الساعة الـ11:30 من صباح غدٍ الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" الـ (16)، التي تستضيفها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.