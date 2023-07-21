بدلاً من "الأهلي".. "الاتفاق" يختتم ودياته في كرواتيا أمام "رابوتنيكي" المقدوني

وكان الإنجليزي "جيرارد"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، قد منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة بعد التعادل 1/ 1 في المباراة الودية التي جمعت فارس الدهناء مع فريق ZTE المجري، على أن تُستأنف التدريبات يوم غد السبت.