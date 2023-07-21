بدلاً من "الأهلي".. "الاتفاق" يختتم ودياته في كرواتيا أمام "رابوتنيكي" المقدوني

تقرَّر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مبارياته الودية الخميس المقبل بمواجهة فريق رابوتنيكي المقدوني، وذلك بدلاً من مواجهة الأهلي التي ألغيت بسبب تغيير الأخير مكان معسكره الخارجي.
يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقيمه الاتفاق في سفيتي مارتن بكرواتيا، ويستمر من 8 إلى 28 يوليو الجاري.
وكان الإنجليزي "جيرارد"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، قد منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة بعد التعادل 1/ 1 في المباراة الودية التي جمعت فارس الدهناء مع فريق ZTE المجري، على أن تُستأنف التدريبات يوم غد السبت.