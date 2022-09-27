في التجربة الأخيرة في معسكر إسبانيا.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر أمام أمريكا

حسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب أمريكا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ختام معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وكان الأخضر السعودي قد تعادل مع الإكوادور سلباً يوم الجمعة الماضية، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.
ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنكلترا وويلز وإيران.
وتعتبر مواجهة المنتخب الأميركي هي السابعة في تاريخ اللقاءات المباشرة بين المنتخبين وفقاً لموقع المنتخب السعودي، حيث جمعت بينهما ست مباريات سابقة، انتهت مواجهتان بانتصار الأخضر مقابل ثلاث مباريات كسبها المنتخب الأميركي ومواجهتين انتهتا بالتعادل.