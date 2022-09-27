في التجربة الأخيرة في معسكر إسبانيا.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر أمام أمريكا

حسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب أمريكا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ختام معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.