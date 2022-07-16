إدارة الرائد تتقدم بعرض مُغرٍ للمغربي زهير فضال

كشفت مصادر إعلامية عن تقديم إدارة نادي الرائد عرضًا للمغربي زهير فضال، مدافع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، مقابل 1.5 مليون يورو سنويًّا؛ من أجل تمثيل الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم المقبل.
وبات النجم المغربي زهير فضال لاعبًا حرًّا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية العقد الذي كان يجمعه بفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي دافع عن ألوانه في آخر موسمين، وحقق معه نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت "الرياضية" أن إدارة فهد المطوع، فتحت خط مفاوضات مع اللاعب، استغلالًا لانتهاء عقده -مطلع يوليو الجاري- مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.
جدير بالذكر أن زهير فضال سَبَق أن خاض تجارب كبيرة في الدوريين الإسباني والإيطالي برفقة كل من ريال بيتيس وألافيس وبارما، وباليرمو، وأندية أخرى، وصولًا إلى لشبونة الذي قضى الموسمين الأخيرين ضمن صفوفه، وهي ما جعلت منه لاعبًا يتميز بتجربة كبيرة في الملاعب الأوروبية.
كما كشفت عن معاودة إدارة النادي اتصالاتها مع نظيرتها في لشبونة بشأن البرازيلي إدواردو هنريكي، لاعب الوسط، الذي قضى الموسم الماضي معارًا للرائد.
وتحاول الإدارة، التي يترأسها فهد المطوع، إقناع مسؤولي لشبونة بتمديد إعارة هنريكي موسمًا جديدًا، بعدما حال ارتفاع المقابل المادي المطلوب من جانب النادي البرتغالي دون شراء عقد اللاعب.