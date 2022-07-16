إدارة الرائد تتقدم بعرض مُغرٍ للمغربي زهير فضال

جدير بالذكر أن زهير فضال سَبَق أن خاض تجارب كبيرة في الدوريين الإسباني والإيطالي برفقة كل من ريال بيتيس وألافيس وبارما، وباليرمو، وأندية أخرى، وصولًا إلى لشبونة الذي قضى الموسمين الأخيرين ضمن صفوفه، وهي ما جعلت منه لاعبًا يتميز بتجربة كبيرة في الملاعب الأوروبية.