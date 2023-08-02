النصر يرغب فى ضم "ماركينيوس" لاعب باريس سان جيرمان بطلب من مدرب الفريق

كشف موقع "egool" البرتغالي عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، بعد فشل النصر في التعاقد مع "غوستافو غوميز" لاعب الفريق الفرنسي بالموسم الجديد.
ووفقًا للموقع البرتغالي فإن النصر يستعد لتقديم عرض ثالث للنادي الفرنسي، بقيمة تتجاوز 30 مليون يورو للتعاقد مع المدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشار الموقع إلى أن النادي السعودي يسعى إلى كسب خدمات ماركينيوس، بناء على طلب من البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق.
يلعب ماركينيوس البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان منذ 2013، قادمًا من روما الإيطالي، ويلعب أيضًا للمنتخب البرازيلي منذ 2013.
ونجحت إدارة النصر خلال هذا الصيف في التعاقد مع لاعبي الوسط مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأيضًا المدافع أليكس تيليس.