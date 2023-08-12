صحف ومواقع عالمية: "رونالدو" يقلب الطاولة على الهلال ويقود النصر لمنصات التتويج

تفاعلت صحف ومواقع عالمية عقب فوز النصر بقيادة النجم كريستيانو رونالدو مساء اليوم السبت على نظيره الهلال بنتيجة (2/ 1) في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية 2023.
وقالت صحيفة "tyc Sports": "فوز نصراوي بنهائي بطولة الأندية العربية بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو. تمكن من التسجيل في الوقت الإضافي، وقاد فريقه للتتويج بالمسابقة".
وعلق موقع "footmercato" قائلاً: "كريستيانو رونالدو يقلب الطاولة على الهلال، ويسمح للنصر بالفوز بكأس الملك سلمان للأندية بعد صدام بين جبابرة السعودية في مباراة النهائي".
وكتبت صحيفة "the national" البريطانية: "النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى؛ ليحقق رونالدو اللقب بثنائية". وأضافت معلقة بأن النجم البرتغالي يحقق أول ألقابه مع النصر، على الرغم من مغادرته قبل نهاية اللقاء بسبب الإصابة.
وذكرت صحيفة "lequipe" الفرنسية أن كريستيانو رونالدو يقدم النصر للنصر على الهلال في نهائي كأس الأندية العربية الأبطال بعد تسجيله هدفين خلال اللقاء.