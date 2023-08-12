صحف ومواقع عالمية: "رونالدو" يقلب الطاولة على الهلال ويقود النصر لمنصات التتويج

وكتبت صحيفة "the national" البريطانية: "النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى؛ ليحقق رونالدو اللقب بثنائية". وأضافت معلقة بأن النجم البرتغالي يحقق أول ألقابه مع النصر، على الرغم من مغادرته قبل نهاية اللقاء بسبب الإصابة.