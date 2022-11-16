السعوديون ثالثاً.. هذه الدول اشترت أكبر عدد تذاكر مونديال ٢٠٢٢ حتى اليوم

وحصل المشجعون من الدولة المستضيفة على أكثر من ٩٤٧ ألف تذكرة، تليها المشجعون من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بشراء أكثر من ١٤٦ ألف تذكرة، والسعويون في المرتبة الثالثة بأكثر من ١٢٣ ألف تذكرة حتى فجر اليوم الأربعاء.