هل ينتقل "لوكا مودريتش" للدوري السعودي؟.. "كارل أنشيلوتي" يجيب

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني عن وضع الكرواتي "لوكا مودريتش"، مع الفريق، وعن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي خلال الموسم الحالي .
وقال أنشيلوتي بسؤاله عن انتقال مودريتش إلى السعودية: لقد قرر لوكا بالفعل البقاء هنا، مع ريال مدريد ".
وأضاف المدرب قائلاً: "إنه ليس سعيدًا، لأنه لا يلعب، من الغريب جدًا أن نرى لوكا لا يلعب، لكن سيكون لديه دقائق".
بالتأكيد سوف يساعدنا خلال هذا الموسم". وكان قد ارتبط اسم مودريتش صاحب الـ37 عامًا، خلال الانتقالات الحالية بالانضمام إلى الهلال والنصر والأهلي، لكسب خدماته خلال الموسم الجديد.
وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادمًا من توتنهام، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".