استعدادًا لمواجهة مصر.. أخضر الناشئين يكثف تحضيراته لكأس العرب

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في مدينة وهران استعدادًا لبطولة كأس العرب 2021 في الجزائر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب الشهيد أحمد زبانة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الاثنين حصته التدريبية، تحضيرًا لمواجهة منتخب مصر، الأربعاء المقبل، ضمن أولى مبارياتهما في كأس العرب.
يُذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.