النصر والاتحاد يتنافسان للتعاقد مع البرازيلي رافائيل فيغا لاعب بالميراس

كشف موقع "somosfanaticos" البرتغالي عن رغبة كلٍّ من ناديَي الاتحاد والنصر، في التعاقد مع البرازيلي رافائيل فيغا، لاعب بالميراس، خلال الموسم الصيفي الجارى.
ووفقًا للموقع البرتغالي فإن النصر أبدى رغبتَه في ضمّ لاعب خط الوسط البرازيلي؛ حيث يدرس بالفعل تقديم عرض له، كما استفسر أيضًا الاتحاد عن اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين بالدوري البرازيلي.
وأشار الموقع إلى أن بالميراس يرفض فكرة الاستغناء عن فيغا، ولا يفكر حتى في قبول عرض للتعاقد معه، موضحًا أن اللاعب ليس للبيع.
وأضاف أيضًا: أن هناك اهتمامًا من أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى بضمّ اللاعب البرازيلي؛ حيث أبدت فرق من إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا اهتمامًا بضمّه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويلعب رافائيل فيغا البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي بالميراس منذ 2017، وينتهي عقده مع الفريق في 2026، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 14 مليون يورو.