جاذوب الظفيري رجل مباراة أخضر الناشئين والصين في كأس آسيا

فاز قائد المنتخب السعودي للناشئين جاذوب الظفيري، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الصين والسعودية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وساهم متوسط الميدان مع زملائه في تحقيق فوز كبير على نظيره الصيني بثلاثية نظيفة، منحت الأخضر صدارة المجموعة في نهاية دور المجموعات بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.
وتعدّ هذه المرة الثالثة على التوالي التي يحصل بها لاعبو أخضر الناشئين على الجائزة في البطولة؛ حيث فاز بها من قبل كلٌّ من: نواف البشري، وطلال حاجي.
وسيقابل المنتخب السعودي في الدور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة والذي تقام مبارياته غدًا الجمعة.