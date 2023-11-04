"الرقابة على المنشطات" تقرّر وقف لاعب الهلال لألعاب القوى عمر هوساوي 4 سنوات

وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أُخذت من اللاعب، والمادة المحظورة هي Darbpoetin وهي من المجموعة ع2 "هرمونات الببتايد"، وهي مواد محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية للمنشطات.