"الظافري" ينتزع الذهب الدولي للتايكوندو وزكريا يتوشح الفضة وبرونزية لثالثة العالم

حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية الذهبية تحت وزن (54) بعد فوزه في اللقاء النهائي على البطل الأردني، في ختام منافسات البطولة الدولية على كأس الرئيس، التي استضافها الاتحاد الأردني للتايكواندو، واختتمت أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وشارك في المنافسات العديدُ من المنتخبات الآسيوية والإفريقية، وأدار منافسات بطولة الأردن الحكمين الدوليين غازي الغانم ومجاشع علوي ضمن الكادر التحكيمي.
وكان الكابتن رياض قد حقق الميدالية الفضية تحت وزن (58) ضمن بطولة آسيا الخامسة للتايكوندو والتي أقيمت في إسلام أباد غرة نوفمبر الجاري، واللاعب زكريا غالي الفضية تحت (63)، وانتزعت ثالثة العالم دنيا أبو طالب الميدالية البرونزية تحت (49) في ذات البطولة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن بطولة كأس الرئيس مهمة جدًّا للاعبين؛ كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.