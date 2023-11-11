"الظافري" ينتزع الذهب الدولي للتايكوندو وزكريا يتوشح الفضة وبرونزية لثالثة العالم

حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية الذهبية تحت وزن (54) بعد فوزه في اللقاء النهائي على البطل الأردني، في ختام منافسات البطولة الدولية على كأس الرئيس، التي استضافها الاتحاد الأردني للتايكواندو، واختتمت أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.