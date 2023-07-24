الأهلي يختار بين مدربَيْن لتدريب الفريق بالموسم الجديد.. تعرَّف عليهما

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن أن إدارة الأهلي السعودي وضعت خيارَيْن لاثنَيْن من المدربين العالميين؛ للتعاقد مع أحدهما، بعد فشل التعاقد مع ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنجليزي.