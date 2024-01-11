بعد صدارته.. "الراجحي" ينسحب بعد انقلاب مركبته في سادس مراحل رالي داكار 2024

اضطرّ السائق السعودي يزيد الراجحي المتصدّر لرالي داكار السعودية 2024 للانسحاب اليوم، بعد تعرض مركبته "تويوتا هايلوكس" لحادث انقلاب خلال المرحلة السادسة في الربع الخالي التي تعدّ أصعب وأقسى المراحل، وتمتدّ إلى 48 ساعة، بمسافةٍ تبلغ "818" كلم
وسجَّل السائقُ السعودي يزيد الراجحي نتيجةً مُشرِّفة وأداءً مميزًا في منافسات رالي داكار السعودية 2024، الذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، وكان الحادث الذي خرج منه الراجحي وملّاحه الألماني "تيمو غوتشالك" سالِمَين وبحالة جيدة، بعد اجتيازه "51" كيلومترًا من القسم الأول من المرحلة التي تسمّى بالكرونو 48.
وقد كان السائق الراجحي متصدرًا الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة، مبتعدًا بـ"9 دقائق و3 ثوانٍ" عن القطري "ناصر العطية".