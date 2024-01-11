بعد صدارته.. "الراجحي" ينسحب بعد انقلاب مركبته في سادس مراحل رالي داكار 2024

وسجَّل السائقُ السعودي يزيد الراجحي نتيجةً مُشرِّفة وأداءً مميزًا في منافسات رالي داكار السعودية 2024، الذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، وكان الحادث الذي خرج منه الراجحي وملّاحه الألماني "تيمو غوتشالك" سالِمَين وبحالة جيدة، بعد اجتيازه "51" كيلومترًا من القسم الأول من المرحلة التي تسمّى بالكرونو 48.