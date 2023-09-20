السعودية تستهدف التعاقد مع البرتغالي "جواو فيليكس".. في يناير القادم

وينتهي عقد جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، مع أتليتكو مدريد، في 2027، الذي انضمّ إليه في 2019 قادمًا من بنفيكا، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2019.