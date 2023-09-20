السعودية تستهدف التعاقد مع البرتغالي "جواو فيليكس".. في يناير القادم

كشفت صحيفة "calciomercato" الإيطالية عن استهداف السعودية التعاقدَ مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، المعار إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية: فإن العديد من الأندية تتنافس لضمّ فيليكس فى يناير القادم؛ حيث يرغب باريس سان جيرمان الفرنسي الحصول على خدماته، بالإضافة إلى اهتمام السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي أيضًا يرغب في ضمّه على سبيل الإعارة، ولكن رغبة جواو هي الاستمرار في صفوف برشلونة.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أن الهلال قدّم عرضًا رسميًّا للتعاقد مع جواو مقابل مبلغ قيمته 22 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
وينتهي عقد جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، مع أتليتكو مدريد، في 2027، الذي انضمّ إليه في 2019 قادمًا من بنفيكا، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2019.