الخلود يُقدِّم عرضًا للجنوب إفريقي "بيرسي تاو"

قدَّم نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي عرضًا للجنوب إفريقي بيرسي تاو، صانع ألعاب النادي الأهلي المصري؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
ووفقًا لقناة "الكاس" القطرية فإن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي المصري، تلقى عرضًا من نادي الخلود السعودي الصاعد حديثًا لدوري روشن للمحترفين.
ويحظى اللاعب باهتمام كبير من قِبل فريق كايزز تشيفز الجنوب إفريقي، الذي يحاول ضمه في ظل تمسُّك نادي الأهلي المصري به؛ إذ يرغب في استمراره مع مفاوضات معه لتجديد عقده.
وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي المصري في صيف 2021، ويرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم المقبل 2025.