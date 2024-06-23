الخلود يُقدِّم عرضًا للجنوب إفريقي "بيرسي تاو"

ويحظى اللاعب باهتمام كبير من قِبل فريق كايزز تشيفز الجنوب إفريقي، الذي يحاول ضمه في ظل تمسُّك نادي الأهلي المصري به؛ إذ يرغب في استمراره مع مفاوضات معه لتجديد عقده.