الهلال يُضيِّق الخناق على ثنائي المقدمة بثلاثية الباطن

حقَّق الهلال فوزًا ثمينًا على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
كما كان متوقعًا، دخل الهلال المباراة مبادرًا بالضغط على مرمى الباطن؛ إذ إنه مُطالب بالفوز لتقليص الفارق مع ثنائي المقدمة؛ لذا فقد فرض أسلوبه، وسيطر على مجريات الشوط، وخلق العديد من الفرص، لكنه فشل في الوصول إلى شباك الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا بفضل تألقه في الذود عن مرماه؛ لينتهي الشوط سلبي النتيجة.
الجدير ذكره أن الشوط الأول شهد إهدار المهاجم النيجيري أوديون إيغالو ركلة جزاء في الوقت بدلاً من الضائع، منحها له الحكم السويسري ساندرو سشارير بعد أن تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة (الـ45+9).
وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الهلال بحثهم الجاد عن افتتاح التسجيل، وهو ما حققوه فعلاً بعد مرور 3 دقائق على الانطلاقة عن طريق اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بعد أن تابع رأسية محمد جحفلي برأسه داخل الشباك من فوق حارس الباطن.
ولم يبقَ فريق الباطن مكتوف الأيدي، بل رد بقوة على تقدم فريق الهلال؛ وهو ما مكَّنهم من العودة في النتيجة سريعًا بواسطة تسديدة رائعة من اللاعب الشاب يوسف فواز بعد أن نفَّذ زملاؤه جملة فنية مميزة، أنهاها في شباك عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ62.
وعوَّض إيغالو إهداره ركلة الجزاء بتسجيل الهدف الثاني للهلال بطريقة سينمائية رائعة بكعب القدم بعد أن استثمر تمريرة كاريلو؛ ليضع الكرة بكل هدوء في الشباك على يسار الحارس كومبانيا عند الدقيقة الـ79.
ولاحت الفرصة للهلال لتعزيز النتيجة حينما منح الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة المهاجم صالح الشهري الذي انبرى لتسديدها بنفسه، لكنه فشل في ترجمتها بالشباك نتيجة تألق الحارس بالتصدي لها، وذلك عند الدقيقة الـ87.
وفي اللحظات الأخيرة احتسب الحكم ضربة جزاء ثالثة للهلال بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تكفل الدولي البيروفي أندريه كاريلو بترجمتها داخل الشباك في الدقيقة (الـ90+1)؛ ليؤكد تفوق فريقه، وحصوله على ثلاث نقاط ثمينة في سباقه نحو الاحتفاظ بلقبه.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة؛ احتل بها المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف (النصر والشباب)، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقطة يتيمة؛ وضعته بالمركز السادس عشر (الأخير) في جدول الترتيب.