الهلال يُضيِّق الخناق على ثنائي المقدمة بثلاثية الباطن

كما كان متوقعًا، دخل الهلال المباراة مبادرًا بالضغط على مرمى الباطن؛ إذ إنه مُطالب بالفوز لتقليص الفارق مع ثنائي المقدمة؛ لذا فقد فرض أسلوبه، وسيطر على مجريات الشوط، وخلق العديد من الفرص، لكنه فشل في الوصول إلى شباك الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا بفضل تألقه في الذود عن مرماه؛ لينتهي الشوط سلبي النتيجة.