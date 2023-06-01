المسحل يلتقي بلاعبي ومنسوبي الأخضر الأولمبي قبل سفرهم لفرنسا

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل يوم الخميس بلاعبي ومنسوبي المنتخب الوطني تحت 23 عاماً في مقر إقامة المنتخب بالرياض، على هامش التجمع قبل السفر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، خلال الفترة من 2 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.
وأثنى المسحل على مستوى الحرص والاهتمام الكبيرين من قِبل اللاعبين بالظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، متمنياً لهم التوفيق في مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي في وقت مبكر من اليوم الجمعة إلى فرنسا لخوض غمار البطولة الدولية، إلى جانب منتخبات المجموعة الأولى التي تضم منتخب فرنسا المستضيف، وفنزويلا، وكوستاريكا.
ويفتتح "الأخضر" مشاركته في بطولة تولون بمواجهة منتخب فرنسا يوم الاثنين 5 يونيو، في حين سيلاقي منتخب فنزويلا يوم الخميس 8 يونيو، وفي يوم الأحد 11 يونيو يواجه المنتخب الوطني منتخب كوستاريكا.
من ناحية أخرى، سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً للاعب عوض الناشري بعدم الالتحاق بتجمع بعثة "الأخضر" لظروف والدته الصحية والاطمئنان عليها.
يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).