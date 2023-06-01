المسحل يلتقي بلاعبي ومنسوبي الأخضر الأولمبي قبل سفرهم لفرنسا

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل يوم الخميس بلاعبي ومنسوبي المنتخب الوطني تحت 23 عاماً في مقر إقامة المنتخب بالرياض، على هامش التجمع قبل السفر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، خلال الفترة من 2 إلى 18 يونيو الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024.