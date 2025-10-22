مع ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري "يلو".. وسط تراجع الدرعية.. العُلا يتصدر

جدول الترتيب

وتصدر فريق العُلا جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، يليه العروبة في المركز الثاني بـ12 نقطة، ثم الجبلين ثالثًا بـ10 نقاط، متساويًا مع الدرعية رابعًا وأبها خامسًا بنفس الرصيد، فيما جاء جدة في المركز السادس بـ9 نقاط. وتقاسمت فرق الرائد والعربي والجندل المركز السابع برصيد 8 نقاط لكل منها، تلاها الفيصلي عاشرًا بـ7 نقاط، ثم الزلفي والبكيرية في المركزين الحادي عشر والثاني عشر بـ6 نقاط لكل فريق. وجاء الطائي في المركز الثالث عشر بـ5 نقاط، متساويًا مع الأنوار الرابع عشر، بينما حل العدالة في المركز الخامس عشر بـ4 نقاط، وفي ذيل الترتيب جاءت فرق الباطن والجبيل والوحدة بنقطة واحدة لكل منها.