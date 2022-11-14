"القحطاني" يتوج منتخب الأمن العام بكأس وزارة الداخلية

ورفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه وحرصه على تنظيم وإقامة هذه البطولة على كأس سموه، واهتمامه بالأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.