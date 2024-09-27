تعديل آلية التحكيم للمشاركين فئة "الجمل 30" وفئة "الفحل المنتج" في ‎جادة الإبل بالطائف

كشف رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الجمعة، عن تغيير آلية التحكيم للمشاركين في فئة "الجمل 30"، وفئة "الفحل المنتج" المتبقّية في ‎جادة الإبل في الطائف، والتي كانت تبدأ من الشبك رقم "1" حتى الشبك رقم "30"، ثم يضاف عليها درجة "النسق".