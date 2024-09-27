تعديل آلية التحكيم للمشاركين فئة "الجمل 30" وفئة "الفحل المنتج" في ‎جادة الإبل بالطائف

كشف رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الجمعة، عن تغيير آلية التحكيم للمشاركين في فئة "الجمل 30"، وفئة "الفحل المنتج" المتبقّية في جادة الإبل في الطائف، والتي كانت تبدأ من الشبك رقم "1" حتى الشبك رقم "30"، ثم يضاف عليها درجة "النسق".
وأوضح أن طريقة التحكيم الجديدة ستبدأ من الشبك رقم "30" وصولًا للشبك رقم "1" في فئة "جمل 30"، ومن الشبك رقم "7" وحتى الشبك رقم "1" في فئة "الفحل المنتج".
وأشار "ابن حثلين" إلى أنّ سبب التغيير هو لزيادة طابع الحماس والتشويق أثناء التحكيم، مع بقاء درجة "النسق" في "الجمل" على وضعها، مؤكِّدًا أنه ستتمّ إضافتها بعد انتهاء التحكيم الجمالي للفرديات داخل الشبوك.
وختم قائلًا: "كما نشكر المحلل فهد بن قايل، هو وزملاءه، على المناقشة والتطرُّق لطريقة التحكيم في برنامج صباح الجادة، والتي خرجنا معهم بهذه الآلية، والتي سوف تكون تجريبية بإذن الله".