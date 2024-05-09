عبر بوابتي "القادسية" و "منيف".. الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات

تأهل فريقا الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية من الأدوار النهائية للدوري الممتاز لكرة القدم الصالات لموسم 2023-2024، والتي تحتضنها مدينة الخبر.
وحقق الاتفاق فوزاً على القادسية بستة أهداف نظيفة سجلها كل من نواف عروان ومشاري العبيد ورودريغو سافير "هدفين لكل منهم"، فيما حقق النصر فوزاً على منيف بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل للنصر كل من فهد رديني وعبد الله المغربي ولياندرو شيمانجو، وسجل هدف منيف اللاعب خالد أهراوي.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين فريقي الاتفاق والنصر، السبت المقبل، على صالة نادي القادسية، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين القادسية ومنيف عند الساعة الثالثة عصراً.