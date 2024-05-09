عبر بوابتي "القادسية" و "منيف".. الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات

وحقق الاتفاق فوزاً على القادسية بستة أهداف نظيفة سجلها كل من نواف عروان ومشاري العبيد ورودريغو سافير "هدفين لكل منهم"، فيما حقق النصر فوزاً على منيف بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل للنصر كل من فهد رديني وعبد الله المغربي ولياندرو شيمانجو، وسجل هدف منيف اللاعب خالد أهراوي.