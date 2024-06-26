اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024 - 2025.. اتحاد الكرة يعتمد تنظيمات تسجيل اللاعبين غير السعوديين

وحدّدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين 3 شروط تنظّم عملية مشاركة اللاعبين؛ حيث إنه في حال استمرار جميع اللاعبين العشرة غير السعوديين مع الفريق في الموسم التالي، فإنه يحق للنادي المشاركة بنفس اللاعبين حتى لو تجاوزت أعمارهم العمر المحدد في الموسم، كذلك في حال أراد النادي إسقاط اللاعب من نفس العمر المحدد في الموسم الرياضي خلال فترة التسجيل الشتوية، فإنه يجب أن يكون اللاعب الجديد من نفس العمر المحدد في نفس الموسم الذي يقدم فيه الطلب، أما في حال رغبة النادي في إسقاط لاعب أو لاعبين غير سعوديين من الذين تجاوزوا العمر المحدد خلال الموسم الرياضي في فترة التسجيل الصيفية؛ فإن اللاعب أو اللاعبين الجدد يجب أن يكونوا مطابقين للعمر المحدد في الموسم الذي يقدم فيه الطلب.